Почти 100 млн рублей дополнительно направят на ремонт виадука в Воронеже

На дополнительные работы по реконструкции путепровода в Воронеже направят 96,87 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Вадим Кстенин.

Речь идет о виадуке у «Работницы» по улице Ленина. По распоряжению главы Воронежа с подрядчиком будет заключен контракт на выполнение дополнительных работ. В частности, предусмотрены строительно-монтажные работы по переустройству инженерных коммуникаций. Об этом пишет ИА «Абирег».

Все работы должны быть выполнены до 28 мая 2021 года. Почти 91,6 млн рублей поступят из федерального бюджета.

Движение по путепроводу перекрыли 24 октября. В мэрии отмечали, что ремонт может растянуться на полтора года. Однако в рамках «прямой линии» Вадим Кстенин сообщил, что в случае теплой зимы движение по виадуку может открыться в начале 2021 года.