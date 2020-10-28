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В Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы

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В Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы. Авиабомба попала в городской рынок города Степанакерт. Судя по кадрам корреспондента «Известий», здания полностью разрушены. Ереван сообщил, что азербайджанская армия нанесла удар по роддому в главном городе Нагорного Карабаха — Степанакерте. Армянские СМИ распространили информацию, что туда сбросили кассетную авиабомбу. Данных о погибших и пострадавших нет. Также сообщается об обстреле с азербайджанской стороны города Шуша. На улицах Шуши огромные воронки от взрывов, разрушено несколько жилых домов, пострадала школа. Азербайджанское министерство обороны заявило, что сообщения из Еревана об ударах по роддому в Степанакерте не соответствуют действительности.

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