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Bugatti выпустила 1825-сильный гиперкар

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Французская компания Bugatti выпустила трековый гиперкар, который получил название Bolide. Об этом 28 октября сообщает Motor1.

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Модель построена на базе спорткара Bugatti Chiron. У автомобиля полностью изменены кузовные панели, а также установлены аэродинамические элементы — антикрыло и массивный диффузор, а воздухозаборник на крыше меняет свое положение в зависимости от скорости. Кроме того, у гиперкара переработан салон.

Автомобиль оснащается восьмилитровым бензиновым двигателем с четырьмя турбинами. Мощность мотора составляет 1825 л.с. Двигатель работает совместно с семиступенчатой коробкой передач и системой полного привода.

От 0 до 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,17 с. Максимальная скорость автомобиля составляет 500 км/ч.

22 сентября сообщалось, что немецкий концерн Volkswagen AG рассматривает возможность продажи бренда спортивных автомобилей Bugatti хорватской компании Rimac Automobili.

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