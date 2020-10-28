Bugatti выпустила 1825-сильный гиперкар

Французская компания Bugatti выпустила трековый гиперкар, который получил название Bolide. Об этом 28 октября сообщает Motor1.

Модель построена на базе спорткара Bugatti Chiron. У автомобиля полностью изменены кузовные панели, а также установлены аэродинамические элементы — антикрыло и массивный диффузор, а воздухозаборник на крыше меняет свое положение в зависимости от скорости. Кроме того, у гиперкара переработан салон.

Автомобиль оснащается восьмилитровым бензиновым двигателем с четырьмя турбинами. Мощность мотора составляет 1825 л.с. Двигатель работает совместно с семиступенчатой коробкой передач и системой полного привода.

От 0 до 100 км/ч гиперкар разгоняется за 2,17 с. Максимальная скорость автомобиля составляет 500 км/ч.

22 сентября сообщалось, что немецкий концерн Volkswagen AG рассматривает возможность продажи бренда спортивных автомобилей Bugatti хорватской компании Rimac Automobili.