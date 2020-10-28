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Сбербанк направил на борьбу с коронавирусом 176 млн руб

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Сбербанк перечислил средства, собранные в рамках собственной благотворительной программы «Остановим коронавирус вместе», на борьбу с пандемией в российские научно-исследовательские организации. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям» 28 октября.

«Весной 2020 года инициативу банка поддержали более 48 тыс. человек, в том числе сотрудники и руководители банка, а также 127 компаний. Всего по итогам акции в Благотворительный фонд «Вклад в будущее» поступило более 89 млн рублей, а Сбербанк удвоил эту сумму за счет собственных средств», — говорится в сообщении.

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Собранные средства помогли поддержать шесть проектов российских научно-исследовательских институтов и организаций по созданию вакцины и лекарственных средств, направленных на профилактику и лечение COVID-19 на общую сумму 176,01 млн рублей.

На проведение клинических исследований вакцины и разработку лекарственного препарата для лечения COVID-19 было направлено 114,9 млн рублей в научно-исследовательский центр им. Н.Ф. Гамалеи.

Еще 24,6 млн рублей для изучения последствий коронавирусной инфекции и влияния вакцин на репродуктивную функцию — в национальный медицинский исследовательский центр им. академика Кулакова.

Первый московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова получил 36,51 млн рублей для исследования практики применения лекарственных препаратов в лечении коронавируса.

«Победить коронавирус можно только вместе. Открывая сбор средств в мае 2020 года, мы понимали, что от наших совместных действий зависит общее будущее страны — то, насколько успешно мы сможем противостоять болезни, насколько быстро появятся вакцины, насколько эффективно мы сможем лечить COVID-19», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, нужны были не только вакцины, но и точные знания о природе вируса, требовались исследования по воздействию на него различных лекарственных препаратов. Именно на эти цели, по словам Кузнецова, были направлены собранные средства.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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