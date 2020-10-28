Чашу для бассейна установили на месте спорткомплекса под Брянском

В Фокинском районе Брянска активно ведется строительство спортивного комплекса. Каркас сооружения уже полностью готов, отчитались в местной администрации.

Сейчас в помещении ведутся отделочные работы, монтируются внутренние инженерные системы. На объекте обустраивают водную лабораторию и помещение для хранения реагентов.

Рабочие забетонировали чашу бассейна, на обходной дорожке осталось залить теплый пол. Позже специалисты начнут собирать дно. В спортивном зале скоро завершат укладку спортивного паркета, пишет NASHBRYANSK.RU.

Ранее сообщалось, что бассейн, который строят в Бежицком районе Брянска, готов на 60%. В здании ведутся внутренние работы.