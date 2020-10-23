Строительство бассейна продолжается в Бежицком районе Брянска

Готовность бассейна на улице Нахимова в Бежицком районе Брянска составляет более 60%. В здании ведутся внутренние работы. Строители осуществляют монтаж инженерных систем — электрику, водопровод, канализацию. В помещениях частично установлены оконные блоки.

Подрядчик занимается устройством чаши бассейна. Вместе с тем вокруг здания бассейна началось благоустройство. Близятся к концу работы по строительству блочно-модульной котельной. Как отмечает NASHBRYANSK.RU, 25-метровый бассейн рассчитан на шесть дорожек. Там обустроят детский бассейн и спортзал для игровых видов спорта.

Ранее в Жуковке (Брянская область) приступили к заключительному этапу строительства спортивного комплекса с бассейном. Согласно контракту, объект должен быть готов к 30 ноября. Строительство комплекса началось много лет назад. Перед зданием создадут искусственную возвышенность, которая станет смотровой площадкой.