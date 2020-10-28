Прямой эфир

Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с июня 2020 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 15 июня 2020 года.

Торги с акцентом: как изменит рынок продажа иностранных бумаг на Мосбирже
Конкуренция между площадками снизит стоимость покупки акций

В ходе торговой сессии индекс упал на 2,30% — до 2699,51 пункта по состоянию на 16:55 мск, следует из данных Московской биржи.

Индекс РТС потерял 4,52% и снизился до 1080,42 пункта по состоянию на 16:57 мск.

Как сообщает ТАСС, снижение цен на нефть негативно повлияло на биржевые индексы. Так, на лондонской бирже ICE стоимость нефти Brent опустилась на 4,5% и достигла $39,73 за баррель, а нефть WTI упала на 5,3% и достигла $37,74 за баррель.

Ранее, в сентябре, на Мосбирже был установлен абсолютный месячный рекорд. Брокерские счета открыли более 610 тыс. физических лиц. Кроме того, выросла активность частных инвесторов. Сделки совершили более 1 млн человек. За годовой период счета открыли 6,8 млн человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020