Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с июня 2020 года

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов впервые с 15 июня 2020 года.

В ходе торговой сессии индекс упал на 2,30% — до 2699,51 пункта по состоянию на 16:55 мск, следует из данных Московской биржи.

Индекс РТС потерял 4,52% и снизился до 1080,42 пункта по состоянию на 16:57 мск.

Как сообщает ТАСС, снижение цен на нефть негативно повлияло на биржевые индексы. Так, на лондонской бирже ICE стоимость нефти Brent опустилась на 4,5% и достигла $39,73 за баррель, а нефть WTI упала на 5,3% и достигла $37,74 за баррель.

Ранее, в сентябре, на Мосбирже был установлен абсолютный месячный рекорд. Брокерские счета открыли более 610 тыс. физических лиц. Кроме того, выросла активность частных инвесторов. Сделки совершили более 1 млн человек. За годовой период счета открыли 6,8 млн человек.