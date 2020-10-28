Научно-образовательный центр мирового уровня создадут в Омске

В Омске планируют создать научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня. Соответствующий приказ губернатора Александра Буркова опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава региона возглавил наблюдательный совет, созданный специально для реализации проекта. Его заместителем стал зампредседателя областного правительства Дмитрий Ушаков. В состав структуры также вошли ректоры всех ключевых вузов региона и руководители наиболее наукоемких организаций, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Концепцию научно-образовательного центра разработали региональные власти совместно со «Сколково». В ее основу войдут 30 проектов, каждый из которых уже прошел предварительную экспертизу, а также имеет индустриального партнера и кооперацию науки.

В реализации проектов будут участвовать вузы, научные институты и промышленные компании. Основными направлениями деятельности НОЦ станут нефтехимия и новые материалы, высокотехнологичные компоненты и системы для производства, агробиотехнологии.

Предполагается, что создание НОЦ поспособствует развитию региона.