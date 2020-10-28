Фотоловушка поймала выпущенных на волю на Кавказе леопардов

Леопарды Кодор и Лаба, выпущенные на волю из центра восстановления леопарда на Кавказе в Сочи, попали в объектив фотоловушки, что подтвердило их благополучное существование в дикой природе. Об этом сообщает в среду, 28 октября, пресс-служба Кавказского заповедника.

«В результате проверки специально установленной матрицы фотоловушек в Кавказском заповеднике были получены уникальные кадры леопардов в природе. Судя по фотографиям, Кодор приобрел более спортивную форму, чувствует себя благополучно, выглядит здоровым, не имеет никаких внешних повреждений», — говорится в сообщении.

Также фотоловушка запечатлела в диком ландшафте и выпущенную вместе с Кодором самку по имени Лаба — она тоже хорошо себя чувствует в условиях Кавказского заповедника, отметили сотрудники заповедника.

Леопардов выпустили из центра восстановления в августе. Спустя десять дней ошейник самца Кодора перестал работать, и о нем ничего не было известно, однако благодаря фотоловушкам специалисты получили сведения о животных.

Специалисты отметили, что леопарды стали расширять площадь обитания, но при этом ни разу не встречались, добавили в учреждении.

Ранее, 20 августа, работники рассказали о жизни еще нескольких выпущенных на свободу леопардов в Кавказском заповеднике. Они отметили, что животные, несмотря на обилие пищи и отсутствие людей в горной местности, в основном держались рядом с человеческим жильем.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердило правительство РФ. С 2009 года программу поддерживает президент России Владимир Путин.

Она не имеет аналогов, за ходом ее реализации следит всё мировое природоохранное сообщество.

В ходе мониторинга ученые объединяют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе, и природных особях, которые заходят из Закавказья.