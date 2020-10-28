Прямой эфир

Райффайзенбанк счел «Роснефть» наиболее предпочтительной для инвестиций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Райффайзенбанк выпустил большой отчет по российскому нефтегазовому сектору с пересмотром рекомендаций и целевых цен в результате изменения макропараметров и налогового законодательства. Документ оказался в распоряжении «Известий» в среду, 28 октября.

Всерьез и надолго: мир обречен на эпоху дешевой нефти
Международное энергетическое агентство пессимистично настроено относительно восстановления спроса к докризисным уровням

Инвестиционные аналитики считают «Роснефть» наиболее предпочтительной для инвестирования среди нефтяных компаний. По их данным, она может оказаться устойчивее других в условиях изменения налогового режима.

«По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, EBITDA «Роснефти» в 2021 году меньше всего пострадает от изменений в налоговом режиме — снижение на 3% против 10% в среднем для российской нефтяной отрасли», — говорится в отчете. Темп роста EBITDA «Роснефти» в 2021 и 2022 годах составит 31% и 25% соответственно. Это, по данным банка, самый высокий показатель среди российских нефтяных компаний.

В частности, аналитики банка ожидают, что новые вычеты по НДПИ, предусмотренные для Ванкорского и Приобского месторождений «Роснефти», могут отчасти компенсировать увеличение налоговой нагрузки компании.

«Дивиденды «Роснефти», несмотря на снижение почти в 10 раз в 2020 году, по прогнозам аналитиков Райффайзенбанка, вернутся на допандемийный уровень уже в 2022 году», — отмечается в аналитических материалах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020