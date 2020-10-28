Райффайзенбанк счел «Роснефть» наиболее предпочтительной для инвестиций

Райффайзенбанк выпустил большой отчет по российскому нефтегазовому сектору с пересмотром рекомендаций и целевых цен в результате изменения макропараметров и налогового законодательства. Документ оказался в распоряжении «Известий» в среду, 28 октября.

Инвестиционные аналитики считают «Роснефть» наиболее предпочтительной для инвестирования среди нефтяных компаний. По их данным, она может оказаться устойчивее других в условиях изменения налогового режима.

«По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, EBITDA «Роснефти» в 2021 году меньше всего пострадает от изменений в налоговом режиме — снижение на 3% против 10% в среднем для российской нефтяной отрасли», — говорится в отчете. Темп роста EBITDA «Роснефти» в 2021 и 2022 годах составит 31% и 25% соответственно. Это, по данным банка, самый высокий показатель среди российских нефтяных компаний.

В частности, аналитики банка ожидают, что новые вычеты по НДПИ, предусмотренные для Ванкорского и Приобского месторождений «Роснефти», могут отчасти компенсировать увеличение налоговой нагрузки компании.

«Дивиденды «Роснефти», несмотря на снижение почти в 10 раз в 2020 году, по прогнозам аналитиков Райффайзенбанка, вернутся на допандемийный уровень уже в 2022 году», — отмечается в аналитических материалах.