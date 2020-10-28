Крупный лор-центр откроют на базе клинической больницы в Обнинске

На базе клинической больницы № 8 в Обнинске создадут лор-центр. Его планируется организовать на базе существующего сейчас отделения оториноларингологии. Центр разместят на пятом этаже поликлиники № 1.

Как рассказал газете «Весть» врио главного врача больницы Михаил Сергеев, в новом центре пациент сможет рассчитывать на решение многих проблем со здоровьем, находясь в одном месте. Кроме того, обследования будут проводиться гораздо быстрее — на этапе обращения в поликлинику.

19 октября сообщалось, что в 2019 году система здравоохранения Калужской области получит более 10 млрд рублей из бюджета. Сохранятся все виды бесплатной медицинской помощи, включая высокотехнологичные услуги.