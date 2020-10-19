Прямой эфир

В Калужской области направят на здравоохранение 10 млрд рублей в 2021 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система здравоохранения Калужской области в 2021 году получит 10,2 млрд рублей из бюджета. Об этом губернатор Владислав Шапша заявил на заседании областного правительства при обсуждении бюджета на следующий год.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в 2021 году сохранятся все виды бесплатной медицинской помощи, включая высокотехнологичные услуги. Запланировано улучшение оснащения медучреждений для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и реконструкция детской областной больницы, пишет газета «Весть».

В ходе совещания губернатор напомнил, что бюджет на 2021 год формировался в условиях противодействия коронавирусной инфекции. Ограничительные меры повлияли на бюджет региона, также значительные средства были направлены на борьбу с пандемией и антикризисную поддержку экономики.

Владислав Шапша подчеркнул, что в новом бюджете в статью первоочередных расходов попадают полное выполнение социальных обязательств перед населением, преодоление последствий пандемии, создание условий для восстановления экономики и достижение национальных целей.

Ранее сообщалось, что в Калужской области появились услуги санитарной авиации. По словам министра здравоохранения региона Алана Цкаева, 1 и 4 октября вертолеты уже доставили в калужские больницы пациентов из Козельского района, Хвастовичей и Тарусы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020