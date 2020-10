Почти 50 российских вузов вошли в международный рейтинг

Издание Times Higher Education (THE) в среду, 28 октября, обнародовало предметный рейтинг мировых университетов THE World University Rankings by subject 2020 года. В него вошли 48 российских учебных заведений.

«По сравнению с прошлым годом представленность российского образования в рейтинге возросла с 39 до 48 вузов, при этом 20 из них являются участниками проекта 5-100», — отметили в пресс-службе проекта.

В топ-100, согласно опубликованным результатам, попал МГУ им. М.В. Ломоносова («Искусство и гуманитарные науки» — 72-я позиция, «Физические науки» — 81-я позиция).

Также в рейтинге фигурируют Московский физико-технический институт («Физические науки» — 47-я позиция, «Компьютерные науки», «Информатика» — 91-я позиция), Казанский федеральный университет (90-я позиция по направлению «Образование») и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»(«Физические науки» — 98-я позиция).

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) попал в топ-150 по физическим и инженерным наукам.

«Отрадно констатировать, что в этом году в предметных рейтингах политех увидел себя и по направлению Life Science. Это заслуга наших научных групп, работающих на фронтире фундаментальной науки, исследуя проблематику болезней рака и Альцгеймера», — отметила начальник управления стратегического планирования и программ развития СПбПУ Мария Врублевская.

Она также отметила заметный рост в предметном рейтинге Education, в котором вуз занял 205-ю позицию.

В августе сообщалось, что три российских вуза — Московский государственный университет имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и МФТИ — подтвердили свое положение ведущих учебных заведений мира. Они заняли 21-ю, 40-ю и 46-ю строчки международного рейтинга «Три миссии университета».