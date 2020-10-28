Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия напала на тренировочный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Об этом президент сообщил во время выступления на съезде фракции Партии справедливости и развития, передает в среду, 28 октября, Hurriyet.

«Нападение России на силы Сирийской национальной армии в районе Идлиба указывает на нежелание прочного мира и спокойствия в регионе», — заявил Эрдоган.

По данным сирийских СМИ, более 40 боевиков погибли после удара по тренировочному лагерю террористической группировки в Джабаль Дувейля недалеко от границы Турции. Не менее 60 боевиков были ранены.

Днем ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Гринкевич призвал Турцию принять меры по ликвидации террористов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

В августе сирийцы пожаловались российским военным на насилие со стороны протурецких вооруженных формирований, находящихся в зоне операции «Источник мира».

В Минобороны указали, что подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису.