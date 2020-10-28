Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Идлибе
Происшествия
«Норникель» завершил основные этапы ликвидации последствий ЧП на ТЭЦ-3
Мир
Индия продлила ограничения на международные авиарейсы из-за коронавируса
Мир
Еврокомиссия выделила €100 млн на приобретение экспресс-тестов на антитела
Общество
Режим удаленной работы в Москве продлили до 29 ноября

Эрдоган обвинил Россию в нападении на лагерь оппозиции в Идлибе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия напала на тренировочный лагерь оппозиции в сирийской провинции Идлиб. Об этом президент сообщил во время выступления на съезде фракции Партии справедливости и развития, передает в среду, 28 октября, Hurriyet.

Бои идлибского значения: Анкара перешла в наступление на исламистов
Попытка Турции разблокировать трассу М4 закончилась активизацией боевых действий против террористов

«Нападение России на силы Сирийской национальной армии в районе Идлиба указывает на нежелание прочного мира и спокойствия в регионе», — заявил Эрдоган.

По данным сирийских СМИ, более 40 боевиков погибли после удара по тренировочному лагерю террористической группировки в Джабаль Дувейля недалеко от границы Турции. Не менее 60 боевиков были ранены.

Днем ранее замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Гринкевич призвал Турцию принять меры по ликвидации террористов в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.

В августе сирийцы пожаловались российским военным на насилие со стороны протурецких вооруженных формирований, находящихся в зоне операции «Источник мира».

В Минобороны указали, что подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020