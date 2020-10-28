Молодь сазана выпустили в Куйбышевское водохранилище в Татарстане

В Волжско-Камский плес Куйбышевского водохранилища выпустили почти 3,5 тыс. штук молоди сазана. На территории Татарстана продолжаются мероприятия, направленные на зарыбление водоемов.

«Выпуск мальков позволяет минимизировать ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам и среде их обитания в ходе хозяйственной деятельности», — пояснили в пресс-службе Госкомитета республики по биоресурсам. Молодь была выращена в Кайбицком рыбхозе в условиях, приближенных к природным, передает ИА «Татар-информ».

В 2020 году экологи Татарстана пресекли более 400 нарушений водного законодательства. Это на 175 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, было выявлено сокрытие и искажение экологической информации в сфере водопользования.