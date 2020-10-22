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Число нарушений водного законодательства снизилось в Татарстане

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В 2020 году экологи Татарстана пресекли более 400 нарушений водного законодательства. Это на 175 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Несмотря на принимаемые меры, в текущем году пресечено более 400 нарушений водного законодательства. В их числе 60 фактов самовольного занятия водного объекта или пользования им с нарушением условий, 57 фактов ограничения свободного доступа к водному объекту, 24 нарушения правил охраны водных объектов», — рассказал министр экологии и природных ресурсов республики Александр Шадриков. Также было выявлено сокрытие и искажение экологической информации в сфере водопользования, отмечает ИА «Татар-информ».

В середине октября специалисты сообщили об обнаружении мертвых чаек и рыб на реке Казанке в Казани. Сотрудники госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам проводят проверку по факту случившегося. Тушки чаек и рыб передадут ветеринарам для установления причины их гибели. В госкомитете уточнили, что в этом году от горожан не поступали сообщения о массовой гибели рыб на Казанке.

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