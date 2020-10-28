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Эксперт назвал способы распознать фишинг

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Глава представительства Avast в РФ и СНГ Алексей Федоров рассказал, что фишинговые сообщения и ссылки можно обнаружить, если проверить текст на наличие орфографических ошибок.

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«Обращайте внимание на то, как составлен текст в сообщении. Если он составлен с грамматическими ошибками, содержит странный текст, странные вложения и настойчивые предложения перейти по ссылке, ни в коем случае этого не делайте. Лучше удалите письмо и обратитесь к компании и службе безопасности», — цитирует Алексея Федорова «РИА Новости».

Он добавил, что стоит обратить внимание, к кому обращено сообщение. Если оно распространяется в виде рассылки многим адресатам, а обращение обезличено, это может указывать на мошенников.

По словам Федорова, в фишинговых сообщениях предложения могут быть слишком заманчивыми, чтобы быть правдой.

«Вам всегда критически надо смотреть на предложения, даже если они выглядят чрезвычайно правдоподобно. Стоит обратить внимание, если контакты адресованы не лично вам, а большой группе людей, это очень часто встречается при фишинговых рассылках», — пояснил Алексей Федоров.

Эксперт отметил, что в случае сомнений лучше самостоятельно связаться с компанией, используя официальные способы связи для уточнения информации и ни в коем случае не передавать личные данные и пароли. Также не стоит переходить по ссылкам.

«Ни в коем случае никому не передавайте данные своих учетных записей, пароли к онлайн-банкингу, потому что ни один банк, ни одна организация не будет у вас пытаться получить доступы и вытаскивать эти данные. Этим занимаются только мошенники. Лучше позвоните по известному вам телефону банка и уточните у настоящего менеджера, действительно ли у него есть к вам вопросы», — объяснил Алексей Федоров.

В марте директор по IT-безопасности в компании Avast Джайя Балу предупредил, что мошенники в сообщениях часто провоцируют пользователей просьбой, которая требует немедленных действий. Получателю сообщения важно оценить, насколько просьба необычная.

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