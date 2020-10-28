В России почти 15% кинотеатров закрылись из-за пандемии коронавируса

Почти 15% кинотеатров в регионах России закрылись из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 28 октября, заявил советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой.

«В части регионов кинотеатры не открылись. Почти 15% кинотеатров, можно сказать, прекратили свое существование. В основном это небольшие кинотеатры», — сказал он.

Толстой отметил, что по прогнозам до конца года до 40% кинотеатров страны может постичь та же участь.

По словам советника главы государства, сейчас разрабатываются меры поддержки кинотеатральной отрасли, передает RT.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение показывать отечественные фильмы в российских школах, пишет «Москва 24».

Кинорежиссер Карен Шахназаров сообщил главе государства об инициативе Министерства культуры показывать в школах советское кино. Он предложил внести это в обязательную школьную программу со 2-го класса.