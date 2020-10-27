Путин поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею показывать отечественные фильмы в российских школах. Такое предложение прозвучало во вторник, 27 октября, на заседании Совета по культуре и искусству.

В ходе заседания в режиме видеоконференции кинорежиссер Карен Шахназаров сообщил президенту об инициативе министерства культуры показывать в школах советское кино.

«Я абсолютно уверен, что наши дети поймут и «Балладу о солдате», и «Обыкновенный фашизм», и десятки других замечательных картин», — отметил кинорежиссер.

Шахназаров предложил внести это в обязательную школьную программу со 2-го класса.

«Что касается показа наших отечественных фильмов в школах — хорошая идея очень, очень хорошая идея, тоже с коллегами обязательно это обсудим. Благодарю вас», — ответил Путин.

Ранее в ходе заседания президент России согласился с предложением об усилении законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия советского руководства и нацистской Германии.

18 июня российский лидер опубликовал в The National Interest статью о Второй мировой войне. Он предложил «всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны», высказался о роли СССР в разгроме фашистской Германии.