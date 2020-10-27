Прямой эфир

Путин поддержал идею показывать отечественные фильмы в школах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назвал хорошей идею показывать отечественные фильмы в российских школах. Такое предложение прозвучало во вторник, 27 октября, на заседании Совета по культуре и искусству.

Уроки памяти: президент призвал школьников не забывать историю ВОВ
На всероссийском открытом уроке Владимир Путин рассказал о подвиге народа и ответил на вопросы учеников

В ходе заседания в режиме видеоконференции кинорежиссер Карен Шахназаров сообщил президенту об инициативе министерства культуры показывать в школах советское кино.

«Я абсолютно уверен, что наши дети поймут и «Балладу о солдате», и «Обыкновенный фашизм», и десятки других замечательных картин», — отметил кинорежиссер.

Шахназаров предложил внести это в обязательную школьную программу со 2-го класса.

«Что касается показа наших отечественных фильмов в школах — хорошая идея очень, очень хорошая идея, тоже с коллегами обязательно это обсудим. Благодарю вас», — ответил Путин.

Ранее в ходе заседания президент России согласился с предложением об усилении законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия советского руководства и нацистской Германии.

18 июня российский лидер опубликовал в The National Interest статью о Второй мировой войне. Он предложил «всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны», высказался о роли СССР в разгроме фашистской Германии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020