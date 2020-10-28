Сотрудников липецкого Росреестра подозревают во взятках

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников управления Росреестра Липецкой области. 27 октября в ведомстве прошли обыски.

В региональном СКР ИА «Абирег» уточнили, что должностных лиц подозревают в получении взятки в значительном размере за совершение входящих в служебные полномочия действий в пользу взяткодателя, за общее покровительство по службе группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

Следствие установило, что руководители регионального управления Росреестра в марте-апреле получили взятку от сотрудников. Взамен они должны были покровительствовать им по службе, а именно выписывать крупные премии.

На рабочем месте и в домах подозреваемых прошли следственные действия. Во время обысков изъята документация. Допрашиваются свидетели произошедшего. Ход расследования находится на личном контроле руководителя регионального СКР.

Агентство отмечает, что липецкий Росреестр не в первый раз попадает в поле зрения силовиков. В 2018 году было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников учреждения.