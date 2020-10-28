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СК назвал причину отравления кадетов в Тыве осенью 2019 года

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Вспышка кишечной инфекции в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус» осенью 2019 года произошла из-за работницы кухни, у которой была стафилококковая инфекция. Об этом среду, 28 октября, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

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«Директор предприятия общественного питания обязывалась обеспечивать приготовление, оформление и отпуск пищи высокого качества с соблюдением санитарных правил. Однако в нарушение требований действующего федерального законодательства, содержащего обязательные для исполнения санитарно-эпидемиологические требования, директор предприятия в ноябре 2019 года допустила к работе кухонную работницу, ранее отстраненную в связи с выявлением у нее стафилококка», — говорится в заявлении на сайте СК.

Руководителю грозит штраф. Следствие учло, что преступление было совершено впервые и относится к категории небольшой тяжести. Кроме того, женщина раскаялась и возместила материальный ущерб всем потерпевшим.

В ноябре прошлого года СК возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Поводом стала госпитализация воспитанников интерната, которые почувствовали недомогание после ужина. Подростков доставили в инфекционную больницу Кызыла, а Роспотребнадзор изъял образцы пищевых продуктов и питьевой воды для направления на химическое и микробиологическое исследования с целью установления причины отравления.

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