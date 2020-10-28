Благоустройство сквера стартовало в Туле

В Туле начали благоустраивать общественное пространство около дома № 17 по улице Максима Горького. Об этом сообщает городская администрация.

Сейчас территорию подготавливают к асфальтированию. К концу недели будет установлена часть лавочек и цветных вазонов, уточняет газета «Тульские известия».

Кроме того, рабочие отремонтируют тепловые камеры, покрасят опоры освещения, а также установят новый детский игровой комплекс.

Завершить работы планируется в течение двух недель.

Ранее в октябре сообщалось, что в Тульской области в 2020 году запланировано реализовать 348 заявок по программе «Народный бюджет». Их общая стоимость составляет 526 млн рублей.