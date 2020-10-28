Водитель погиб при попытке объехать кабана на трассе М-9 под Тверью

Смертельное ДТП произошло в Оленинском районе Тверской области. На 261-м км трассы М-9 «Балтия» Volkswagen Polo, пытаясь избежать столкновения с кабаном, столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель легковушки погиб.

Как пишут «Тверские ведомости», водитель Volkswagen Polo двигался в сторону Пскова. Он слишком поздно заметил, что на трассу выскочил дикий кабан, и сбил животное. От удара мужчина вылетел из салона на проезжую часть.

Легковушка оказалась без управления и столкнулась с грузовиком Mercedes Actros. Обе машины врезались в деревья у дороги.

Мужчина, находившийся за рулем легкового авто, получил травмы, несовместимые с жизнью. Его спасти не удалось.

26 октября сообщалось о крупном ДТП в Башкирии. Там легковой автомобиль врезался в двух лошадей, бежавших по проезжей части. Водитель получил травмы, а животные погибли.