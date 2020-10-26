В Башкирии иномарка врезалась в двух лошадей на дороге

В Аскинском районе Башкирии легковой автомобиль Skoda врезался в двух лошадей, которые находились на проезжей части. Водитель получил травмы, лошади погибли, сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

Авария произошла в ночь с 25 на 26 октября на 17-м км автодороги Давлятовка – Старые Казанчи. После столкновения автомобиль загорелся и был уничтожен полностью. 25-летнего водителя с травмами доставили в больницу, обе лошади погибли, пишет «Башинформ».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным республиканского ГИБДД, 25 октября на дорогах региона зафиксировано семь ДТП, в которых пострадали семь человек.

13 октября сообщалось о ДТП с участием животных под Новороссийском в Краснодарском крае. Три автомобиля врезались в стадо баранов, которое появилось на проезжей части.