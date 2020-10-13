Три автомобиля врезались в стадо баранов на трассе под Новороссийском

ДТП с участием животных зарегистрировано под Новороссийском в Краснодарском крае. Три автомобиля врезались в стадо баранов, которое появилось на проезжей части.

По словам очевидцев, животные двигались потоком по проезжей части трассы на перевале Верхнебаканском в темное время суток. Бараны шли навстречу автомобилям. Так как стадо сильно разбрелось по дороге, водителям не удалось избежать столкновения. В ДТП попали сразу три автомобиля на разных участках трассы. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Свидетели аварии также отмечают, что одна из машин рисковала съехать с обрыва.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они забрали 16 сбитых баранов. Водители автомобилей рассчитывают, что на животных есть бирки, по которым удастся определить владельца стада.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области автомобиль Mitsubishi опрокинулся после наезда на баранов, которые переходили дорогу. Проезжавшие мимо люди решили оказать помощь водителю. В тот момент, когда мужчины толкали транспортное средство к правой обочине, на них наехал автомобиль Daewoo. Четыре человека получили травмы.