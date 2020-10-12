Машина сбила четырех толкавших автомобиль после ДТП под Ростовом мужчин

Автомобиль сбил четырех мужчин, толкавших машину после ДТП с баранами, в Ростовской области. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил представитель управления ГИБДД России по региону.

Он рассказал, что на 10-м км дороги Большая Мартыновка – Московский – Тотников – Ганчуков автомобиль Mitsubihi опрокинулся после наезда на баранов, которые в тот момент переходили дорогу. Проезжающие мимо люди решили остановиться и помочь.

«В тот момент, когда мужчины толкали транспортное средство к правой обочине, на них наехал автомобиль Daewoo», ― цитирует его «РИА Новости».

Отмечается, что в результате аварии четверо мужчин пострадали, в настоящее время они в больнице.

Ранее в этот день сообщалось, что шесть пассажиров микроавтобуса пострадали в ДТП с грузовиком в Астраханской области. Водитель маршрутки не справился с управлением.