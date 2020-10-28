Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на три года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты в среду, 28 октября.

Доходы бюджета в 2021 году предусмотрены в размере 18,8 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн рублей. Дефицит составит 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП). В 2022 году ожидается, что доходы составят 20,6 трлн рублей, расходы — 21,88 трлн рублей, дефицит составит 1,25 трлн рублей. В 2023 году доходы прогнозируются на уровне 22,3 трлн рублей, расходы — 23,67 трлн рублей, дефицит бюджета сложится на уровне 1,41 трлн рублей.

На реализацию нацпроектов предполагается потратить 2,25 трлн рублей в следующем году.

На 2021 год в бюджете заложены средства на индексацию пенсий на 6,3% выше уровня инфляции, повышение МРОТ на 5,5%, на выплаты малоимущим семьям с детьми до семи лет направят около 400 млрд рублей, на модернизацию первичного звена здравоохранения 90 млрд рублей, на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями дополнительно 60 млрд рублей за счет повышения НДФЛ с доходов выше 5 млн рублей в год. Кроме того, на горячее питание школьников выделено 60 млрд рублей, на создание новых школьных мест 77 млрд рублей, 75 млрд рублей — на федеральные доплаты классным руководителям и на создание 11 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах.

В бюджете предусмотрены средства на продление льготной ипотеки под 6,5% в первом полугодии 2021 года. На развитие дорожной сети в ближайшие три года планируется выделить более 2,5 трлн рублей. С учетом региональных фондов этот показатель составит более 6 трлн рублей.

Расходы на цифровизацию составят 550 млрд рублей. Средства, в частности, пойдут на обеспечение граждан и учреждений социальной сферы широкополосным интернетом.

Депутаты также предложили расширить индивидуальные программы социально-экономического развития на регионы с неблагоприятной демографической ситуацией, а также регионы, в которых произошло существенное ухудшение социально-экономического положения в связи с пандемией.

Согласно прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%. Весь этот период инфляция не будет превышать 4%. Объем ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 115,53 трлн рублей, в 2022 году — 124,22 трлн рублей, в 2023 году — 132,82 трлн рублей.

Накануне эксперты подсчитали, что повышение с 1 января налоговой нагрузки принесет в бюджет в следующие три года 2,6 трлн рублей.

Больше всего денег сгенерируют усиление нагрузки на нефтяников, рост ставок на вывод капитала за рубеж, повышение акцизов на табачную продукцию, отмена льгот для нефтяников, увеличение нагрузки на металлургов и отмена нулевого НДС для иностранных производителей софта.