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Концепцию благоустройства «Березовой рощи» представили в Ижевске

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Жителям Ижевска представили в онлайн-режиме один из вариантов концепции благоустройства городского парка «Березовая роща». Проект подготовила московская компания ООО «Прайд» в тесном взаимодействии с ижевскими коллегами.

Планируются сохранение зеленых насаждений, создание новых функций и объектов, а также маршрутов между ними посредством разработки сети дорожек. Как пишет ИА «Сусанин», заявлена возможность обновления заболоченной местности вдоль речки Карлутки.

Разработчики предусмотрели пандус-«серпантин», позволяющий спуститься из парка к мосту через речку на коляске. Отдельное внимание в презентации уделили визуализации парка в зимний период. Также не забыли про «молельный камень», который почитается частью удмуртского населения города.

В Ижевске к 30 ноября планируют завершить реконструкцию третьей очереди Центральной площади. По данным на 20 октября, степень готовности составляет 70%. Завершены бетонные работы и прокладка необходимых коммуникаций, также готово техническое помещение фонтана. Проводятся озеленительные работы. Крупномерные деревья привезут из питомника в Москве. В ноябре, если позволит погода, выполнят пусконаладочные работы фонтана. Благоустройство ведется с опережением графика.

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