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Центральную площадь в Ижевске реконструируют до декабря

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В Ижевске к 30 ноября планируют завершить реконструкцию третьей очереди Центральной площади. Ход работ проинспектировал глава города Олег Бекмеметьев.

Как рассказала журналистам руководитель проекта компании «АСПЭК-Интерстрой» Валентина Вятчинина, степень готовности составляет 70%. Завершены бетонные работы и прокладка необходимых коммуникаций, также готово техническое помещение фонтана, пишет ИА «Сусанин».

Сейчас рабочие укладывают твердое покрытие, проводят озеленительные работы. Крупномерные деревья привезут из питомника в Москве. По словам Вятчининой, в ноябре, если позволит погода, выполнят пуско-наладочные работы фонтана.

Глава города в свою очередь отметил, что благоустройство ведется с опережением графика. Осталось смонтировать оборудование для фонтана, перголу, фонарные столбы и павильоны. Он также попросил подрядчика уделить особое внимание доступности городской среды для маломобильных граждан.

После ремонта пространство между КЦ «Россия» и ДК «Металлург» перейдет в ведение «Парков Ижевска». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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