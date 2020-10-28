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«Роскосмос» приступит к развертыванию программы «Сфера» в 2021 году
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«Роскосмос» приступит к развертыванию программы «Сфера» в 2021 году

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«Роскосмос» с 2021 года приступает к развертыванию программы «Сфера». Об этом сообщил в среду, 28 октября, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, выступая на деловом форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «Интеграция. Стратегия опережающего развития».

«Сфера» всевластия: зачем России самый дорогой космический проект
План наращивания спутниковой группировки до 600 аппаратов может оказаться нереалистичным

«С 2021 года мы приступаем к развертыванию программы «Сфера». Это многоспутниковая группировка, где есть и спутники нового поколения, мультиспектральные», — передает слова главы «Роскосмоса» ТАСС.

«Сфера» предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов.

Как сообщает «Роскосмос», основная цель программы — обеспечение высокого качества космических услуг в России путем создания новых отечественных космических технологий, систем и продуктов для эффективной цифровой трансформации экономики, а также обеспечения безопасности Российской Федерации.

«Роскосмос» представил программу «Сфера» в рамках XII Международной онлайн-конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 20200, в ходе которой была отмечена высокая потребность международного рынка в создании перспективных российских систем спутниковой связи для предоставления различных видов телекоммуникационных услуг, в том числе для решения задач президентской и правительственной связи, вещания, передачи данных для работы с беспилотными и роботизированными объектами, а также предоставления широкополосного доступа в интернет на подвижных и стационарных объектах по всему миру, в том числе в Арктике и на Северном морском пути.

В рамках программы к 2024 году создадут четыре спутника «Экспресс-РВ». Работа космических устройств позволит предоставить Арктическому региону широкополосную связь без ограничений по широте. Также с помощью спутников будет осуществляться связь с ледоколами на Северном морском пути, пишет «360».

В январе в госкорпорации отмечали, что для развертывания многофункциональной орбитальной группировки «Сфера» более чем из 600 спутников понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов, а именно 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 легких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжелые ракеты «Ангара-А5».

Ракеты будут изготавливаться не на средства бюджета, заложенного в федеральную целевую программу «Сфера», но не уточняется, кто будет оплачивать их производство.

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