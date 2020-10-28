В Белоруссии ратифицировали соглашение с РФ о взаимном признании виз

Белорусские депутаты на заседании палаты представителей национального собрания ратифицировали соглашение с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Об этом в среду, 28 октября, сообщает БелТА.

«Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России», — сказала зампредседателя Постоянной комиссии по международным делам Ольга Петрашова.

Соглашение было подписано 19 июня главами МИД России и Белоруссии Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем в Минске. Оно направлено на регулирование миграционных процессов на территории Союзного государства.

В тот же день президенты обеих стран Владимир Путин и Александр Лукашенко созвонились и выразили «удовлетворение в связи с завершением работы над» документом.

Как отметил в июле чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Владимир Семашко, на практике соглашение заработает в конце 2020 — начале 2021 года.