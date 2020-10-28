В РАН оценили заявление NASA об обнаружении воды на Луне

Заявление Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) об обнаружении на освещаемой Солнцем поверхности Луны признаков воды частично является саморекламой, поскольку эта информация давно известна. Об этом в среду, 28 октября, заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

«Одна из наиболее подробных карт распространения воды, точнее, льда, была составлена по результатам работы российского прибора ЛЭНД, сделанного в ИКИ РАН, работающего на американском спутнике LRO», — цитирует ученого «РИА Новости».

Он отметил, что именно результаты измерений российского прибора стали основной причиной выбора отечественными учёными окрестностей южного полюса Луны как наиболее перспективного места лунной базы. По этой причине возник интерес к этому району со стороны других стран.

«Воды на Луне все-таки довольно мало», — добавил Петрукович.

26 октября в NASA подтвердили обнаружение воды на освещенной стороне Луны. Открытие было сделано с помощью обсерватории инфракрасной астрономии, которая создана на базе самолета компании Boeing. Предполагается, вода может распределяться по лунной поверхности и не ограничиваться затененными участками.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческом освоении ресурсов Луны. Документ разрешает Вашингтону присваивать добытые ресурсы единолично.