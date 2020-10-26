В NASA подтвердили наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашло свидетельства того, что на освещаемой Солнцем стороне Луны есть вода. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил гендиректор американского космического ведомства Джим Брайденстайн в Twitter.
По его словам, это открытие было сделано с помощью обсерватории инфракрасной астрономии, которая создана на базе самолета компании Boeing. Оно позволяет предположить, что вода может распределяться по лунной поверхности и не ограничиваться затененными участками.
«Мы еще не знаем, можем ли мы использовать эту воду в качестве ресурса, но наличие воды на Луне является ключевым для наших планов исследований», — отметил гендиректор NASA.
3 сентября индийский космический зонд Chandrayaan 1 обнаружил на Луне скопления гематита (Fe2O3) — минерала, который образуется только в присутствии кислорода и воды. Специалисты пришли к выводу, что, когда Луна была защищена от солнечного ветра «хвостом» земной магнитосферы, доставлявшим кислород, на ее поверхности вполне могли проходить реакции окисления железа с образованием минеральной ржавчины.