В NASA подтвердили наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашло свидетельства того, что на освещаемой Солнцем стороне Луны есть вода. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил гендиректор американского космического ведомства Джим Брайденстайн в Twitter.

По его словам, это открытие было сделано с помощью обсерватории инфракрасной астрономии, которая создана на базе самолета компании Boeing. Оно позволяет предположить, что вода может распределяться по лунной поверхности и не ограничиваться затененными участками.

«Мы еще не знаем, можем ли мы использовать эту воду в качестве ресурса, но наличие воды на Луне является ключевым для наших планов исследований», — отметил гендиректор NASA.