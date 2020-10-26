Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Минприроды назвали преждевременной добычу полезных ископаемых на других планетах
Мир
Белоруссия отказала во въезде 595 иностранцам «спортивного телосложения»
Мир
Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать французские товары
Спорт
Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о смене тренера клуба
Политика
Путин поручил ввести выплаты родителям детей до 7 лет по временной нетрудоспособности
Сюжет:

В NASA подтвердили наличие воды на освещенной Солнцем стороне Луны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) нашло свидетельства того, что на освещаемой Солнцем стороне Луны есть вода. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил гендиректор американского космического ведомства Джим Брайденстайн в Twitter.

Космические самураи: Япония обещает построить завод на Луне
Большие планы маленькой страны

По его словам, это открытие было сделано с помощью обсерватории инфракрасной астрономии, которая создана на базе самолета компании Boeing. Оно позволяет предположить, что вода может распределяться по лунной поверхности и не ограничиваться затененными участками.

«Мы еще не знаем, можем ли мы использовать эту воду в качестве ресурса, но наличие воды на Луне является ключевым для наших планов исследований», — отметил гендиректор NASA.

3 сентября индийский космический зонд Chandrayaan 1 обнаружил на Луне скопления гематита (Fe2O3) — минерала, который образуется только в присутствии кислорода и воды. Специалисты пришли к выводу, что, когда Луна была защищена от солнечного ветра «хвостом» земной магнитосферы, доставлявшим кислород, на ее поверхности вполне могли проходить реакции окисления железа с образованием минеральной ржавчины.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020