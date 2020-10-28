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Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь счета за рубежом
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Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь счета за рубежом

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Госдума на заседании в среду, 28 октября, одобрила закон о запрете руководителям и членам Совета безопасности России иметь счета и вклады за рубежом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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«Депутаты Государственной думы поддержали в третьем чтении блок законов, внесенных президентом РФ и направленных на укрепление безопасности и суверенитета», — говорится в сообщении.

Проекты законов были внесены главой государства Владимиром Путиным для исполнения новых норм Конституции.

В соответствии с обновленной Конституцией закон уточняет ряд положений закона «О безопасности», регламентирующих вопросы международного сотрудничества в области обеспечения безопасности, полномочий Совета Федерации, статус и задачи Совета безопасности.

Уточняются в том числе статус и задачи Совета безопасности. Это охрана суверенитета, независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории России , а также призывов к таким действиям.

Также депутаты Госдумы одобрили закон, согласно которому уполномоченным по правам человека может быть россиянин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в РФ, омбудсмен не должен иметь зарубежных счетов и вкладов.

Минувшим летом Путин отметил, что за 28 лет существования Совет безопасности стал одним из важнейших, обеспечивающим работу президента по формированию политики в области безопасности.

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