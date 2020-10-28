Минсельхоз РФ думает продлить сельскую ипотеку до 2030 года

Минсельхоз России обсуждает возможность продления программы льготной сельской ипотеки ещё на 5 лет — до 2030-го. В этом году банки выдали 25,5 тыс. займов на сумму 50 млрд рублей. Интерес к приобретению или строительства жилья в деревнях проявили и многие горожане. Сельская ипотека подразумевает выдачу кредита на сумму до 3 млн рублей, а в Ленинградской области и на Дальнем Востоке — до 5 млн, по льготной ставке от 0,1–3% процентов годовых, в зависимости от условий банка. Столь низкую стоимость займа обеспечивает своими субсидиями государство. Программа, которая первоначально была рассчитана до 2025 года, призвана оживить экономику на селе и повысить там занятость населения, а также вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые земли.