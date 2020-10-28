Мультфильм по мотивам башкирских сказок снимут на киностудии в Уфе
На киностудии «Башкортостан» в Уфе снимают мультипликационный фильм по мотивам башкирских сказок «Курукса-батыр» и «Куран-батыр». Проект поддерживает правительство республики.
Рабочее название мультфильма — «Богатырские сказки». Сейчас мультипликаторы занимаются анимацией персонажей и подбирают мелодии, сыгранные на национальных инструментах. Работу над проектом планируется завершить к Новому году, пишет ИА «Башинформ».
В апреле сообщалось, что в Турции в серию сказок народов мира решили включить башкирскую народную сказку «Йомарт ҡуян», что переводится как «Щедрый заяц». Ее перевели на турецкий язык и выпустили в серии «Сказки тюркоязычных народов».