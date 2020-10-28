Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь счета за рубежом
Туризм
Пассажиропоток аэропортов Москвы в январе—сентябре упал на 52%
Экономика
Экономике мира предрекли глубочайшую за 80 лет рецессию по итогам года
Общество
В РФ анонсировали клинические испытания препарата от рака на основе осповакцины
Общество
В Калининградской области ввели запрет на работу общепита в ночное время

Мультфильм по мотивам башкирских сказок снимут на киностудии в Уфе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На киностудии «Башкортостан» в Уфе снимают мультипликационный фильм по мотивам башкирских сказок «Курукса-батыр» и «Куран-батыр». Проект поддерживает правительство республики.

Рабочее название мультфильма — «Богатырские сказки». Сейчас мультипликаторы занимаются анимацией персонажей и подбирают мелодии, сыгранные на национальных инструментах. Работу над проектом планируется завершить к Новому году, пишет ИА «Башинформ».

В апреле сообщалось, что в Турции в серию сказок народов мира решили включить башкирскую народную сказку «Йомарт ҡуян», что переводится как «Щедрый заяц». Ее перевели на турецкий язык и выпустили в серии «Сказки тюркоязычных народов».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020