Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Госдума приняла закон о запрете членам Совбеза иметь счета за рубежом
Туризм
Пассажиропоток аэропортов Москвы в январе—сентябре упал на 52%
Экономика
Экономике мира предрекли глубочайшую за 80 лет рецессию по итогам года
Общество
В РФ анонсировали клинические испытания препарата от рака на основе осповакцины
Общество
В Калининградской области ввели запрет на работу общепита в ночное время

Портреты полицейских украсили улицы Санкт-Петербурга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На улицах Санкт-Петербурга ко дню сотрудника органов внутренних дел создали «Аллею славы» полиции. Об этом среду, 28 октября, говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МВД.

За всеми парами: полиция будет провожать до дома нарушителей карантина
Патрульные получат право проверять любые группы граждан из двух и более человек

Портреты шести исторических личностей и 23 действующих полицейских появились на улицах города с 26 октября. Проект реализуется при поддержке правительства города.

«Петербуржцы узнают в портретах исторических личностей таких выдающихся государственных деятелей как первый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга Антон Мануилович Девиер, первый министр полиции Александр Дмитриевич Балашов и первый министр внутренних дел Виктор Павлович Кочубей», — отметили в полиции.

Проект рассказывает и о рядовых служителях закона прошлого. Это городовой Антип Самсонов, который ценой своей жизни спас людей, остановив несущихся лошадей, околоточный надзиратель Алексей Тяпкин, спасший людей от несущейся тройки лошадей, и Павел Винокурцев — участковый милиции блокадного Ленинграда, который ценой собственной жизни во время бомбежки спас жизнь ребенка.

В числе современников — участковый уполномоченный полиции Невского района Наиль Исламов (спас ребенка от падения с высоты в декабре 2019 года), сотрудник полка патрульно-постовой службы регионального главка Дмитрий Зайцев (в феврале 2020 года спас мужчину, который спрыгнул с Ново-Конюшенного моста, а в сентябре предотвратил падение в воду девушки на набережной канала Грибоедова) и другие.

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020