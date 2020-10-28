Портреты полицейских украсили улицы Санкт-Петербурга

На улицах Санкт-Петербурга ко дню сотрудника органов внутренних дел создали «Аллею славы» полиции. Об этом среду, 28 октября, говорится в сообщении на сайте регионального ГУ МВД.

Портреты шести исторических личностей и 23 действующих полицейских появились на улицах города с 26 октября. Проект реализуется при поддержке правительства города.

«Петербуржцы узнают в портретах исторических личностей таких выдающихся государственных деятелей как первый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга Антон Мануилович Девиер, первый министр полиции Александр Дмитриевич Балашов и первый министр внутренних дел Виктор Павлович Кочубей», — отметили в полиции.

Проект рассказывает и о рядовых служителях закона прошлого. Это городовой Антип Самсонов, который ценой своей жизни спас людей, остановив несущихся лошадей, околоточный надзиратель Алексей Тяпкин, спасший людей от несущейся тройки лошадей, и Павел Винокурцев — участковый милиции блокадного Ленинграда, который ценой собственной жизни во время бомбежки спас жизнь ребенка.

В числе современников — участковый уполномоченный полиции Невского района Наиль Исламов (спас ребенка от падения с высоты в декабре 2019 года), сотрудник полка патрульно-постовой службы регионального главка Дмитрий Зайцев (в феврале 2020 года спас мужчину, который спрыгнул с Ново-Конюшенного моста, а в сентябре предотвратил падение в воду девушки на набережной канала Грибоедова) и другие.

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября.