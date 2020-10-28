Нарушения нашли во время проверки санитарных требований в ТЦ Барнаула

В торговом центре «Галактика» в Барнауле сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили нарушения противоэпидемических мер. Администрация ТЦ будет оштрафована.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на замглаву отдела санитарного ведомства Ольгу Бархатову, среди основных нарушений — отсутствие разметки, которая позволяет посетителям соблюдать социальную дистанцию, а также отсутствие маркировки и инструкции по использованию антисептических средств.

За подобные нарушения должностные лица штрафуются на сумму от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.

Бархатова отметила, что с каждой проверкой предприятий эксперты выявляют все меньше нарушений. Это говорит о том, что предприниматели и юридические лица стали более ответственно относиться к мероприятиям по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В случае обнаружения фактов несоблюдения санитарных требований руководителям предприятий подготовят предписания по проведению дополнительных эпидемиологических мероприятий. Потом пройдут повторные проверки. Если нарушения не устранят, будут применены меры административного воздействия.