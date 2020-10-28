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В Томской области ликвидировали разлив нефтепродуктов на реке Оби

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На месте разлива нефтепродуктов на реке Оби в Томской области собрано 245 кубометров нефтесодержащей жидкости. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Сотрудники «Экоспаса» завершили работу», — отметили спасатели. Разлив произошел из-за столкновения двух барж.

Суда столкнулись 18 октября, тогда порывом ветра в затоне Оби пустую баржу оторвало от берега, из-за чего она столкнулась с баржей, перевозящей нефтепродукты.

Из-за столкновения была повреждена одна из восьми емкостей по 100 кубометров каждая. Разлив локализовали к вечеру того же дня.

Проверки проводят Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России и Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В середине октября на Волге обнаружили топливное пятно площадью 5 тыс. кв. м. По предварительной информации, нефтехимические продукты сбросили с судна. В настоящее время его устанавливают.

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