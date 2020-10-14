На Волге обнаружили топливное пятно площадью 5 тыс. кв. м

Топливное пятно обнаружено на поверхности Волги. Об этом в среду, 14 октября, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«По предварительным данным, 14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50х100 м», — отмечается на сайте ведомства.

По предварительной информации, нефтехимические продукты были сброшены с судна. В настоящее время его устанавливают.

На месте ведутся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ.

Ранее в октябре в Красноярском крае возбудили уголовное дело после очередного разлива нефтепродуктов — в этот раз около 500 л дизельного топлива в реку Ангару. По предварительной версии, причиной стал износ цистерны.