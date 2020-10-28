Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в ноябре

Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в Роструде.

«В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября (среда) будет выходным днем», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

В первую неделю ноября россияне будут работать четыре дня — 2 и 3, а также 4 и 6 ноября. 3 ноября остается предпраздничным днем, поэтому его длительность сократится на час, напоминает «Газета.ру».

Ранее в октябре россияне описали свой идеальный выходной день. 26% опрошенных полагают, что выходной — это время для общения с супругами, родителями и детьми.

Еще 24% респондентов заявили, что считают выходной прекрасно проведенным, если им удалось выйти на прогулку.