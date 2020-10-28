Церемония прощания с умершим главой Samsung прошла в Сеуле

Закрытая церемония прощания с покойным председателем концерна Samsung Group Ли Гон Хи состоялась в Сеуле при участии семьи, сообщает в среду, 28 октября, агентство Yonhap.

Ли Гон Хи скончался 25 октября в возрасте 78 лет. С 2014 года он тяжело болел после перенесенного сердечного приступа.

В связи с пандемией COVID-19 и по желанию самого умершего похоронные мероприятия пройдут только для семейного круга. На церемонии в Samsung Medical Center в Сеуле присутствовала вдова Хон Ра Хи и дети умершего, в том числе вице-председатель Samsung Electronic Ли Чжэ Ен.

Далее процессия совершит своеобразное паломничество по местам, где Ли Гон Хи оставил свой след, включая его дом в Сеуле, штаб-квартиру Samsung Electronics в Сувоне, а также завод по производству чипов в Йонъине.

Похоронен бывший глава Samsung Group будет в Сувоне, где покоятся его предки.