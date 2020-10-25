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Председатель концерна Samsung умер в возрасте 78 лет в Сеуле

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Председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в одной из больниц Сеула в воскресенье, 25 октября. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ли Гон Хи было 78 лет. Последние несколько лет, начиная с 2014 года, он тяжело болел после перенесенного сердечного приступа.

Семья Ли Гон Хи входит в число самых богатых в мире по оценкам журнала Forbes. Он стал председателем Samsung в декабре 1987 года.

В 2008 году Ли Гон Хи официально ушел в отставку с поста председателя в связи с проблемами в компании, однако в 2010 году вернулся на должность.

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