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В Филадельфию введут Нацгвардию из-за массовых беспорядков

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Национальная гвардия в американском штате Пенсильвания мобилизовала несколько сотен военных для поддержания порядка в Филадельфии, где проходят протестные акции из-за смерти афроамериканца Уолтера Уоллеса.

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Соответствующее распоряжение сделал губернатор Том Вулф совместно с управлением по чрезвычайным ситуациям Пенсильвании.

«Национальная гвардия штата мобилизует несколько сотен служащих для оказания местным органам власти помощи в защите жизни людей и объектов собственности, а также в соблюдении права на проведение мирных собраний и акций протеста», — цитирует сообщение ведомства Fox29 в среду, 28 октября.

В Нацгвардии подчеркнули, что подразделения специально обучены выполнять поставленные руководством задачи и обеспечивать общественную безопасность в периоды массовых волнений, которые представляют опасность для населения и объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в результате беспорядков в Филадельфии были задержаны более 90 человек.

Акции протестов начались вечером в понедельник, 26 октября, после того, как двое полицейских застрелили 27-летнего темнокожего местного жителя по имени Уолтер Уоллес.

Инцидент произошел ранее в этот день. Двое офицеров прибыли на вызов после жалоб на кричащего и вооруженного ножом мужчину. Правоохранители несколько раз настойчиво потребовали от Уоллеса бросить оружие, однако тот начал приближаться к офицерам. В итоге полицейские выстрелили в Уоллеса, он скончался в результате полученных ранений.

С конца мая в Соединенных Штатах проходят массовые митинги против расизма под лозунгом Black Lives Matter, которые периодически перерастают в погромы и столкновения с полицией. Поводом для демонстраций стал ряд смертей афроамериканцев в результате жестких действий правоохранителей.

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