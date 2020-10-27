Более 90 человек задержаны в результате беспорядков в Филадельфии

В американском городе Филадельфия был задержан по меньшей мере 91 человек в результате беспорядков, вспыхнувших из-за гибели афроамериканца. Об этом 27 октября сообщает Associated Press.

Отмечается, что 12 человек обвиняют в нападении на сотрудников полиции, а троих — в отказе покинуть место демонстрации, остальных задержали за погромы.

Акции протестов начались в Филадельфии вечером в понедельник, 26 октября, после того, как двое полицейских застрелили 27-летнего темнокожего местного жителя по имени Уолтер Уоллес.

Инцидент произошел ранее в этот день. Двое офицеров прибыли на вызов после жалоб на кричащего и вооруженного ножом мужчину. Правоохранители несколько раз настойчиво потребовали от Уоллеса бросить оружие, однако тот начал приближаться к офицерам, несмотря на то, что мать пыталась его удерживать.

В итоге полицейские выстрелили в Уоллеса, он скончался в результате полученных ранений. По словам представителя правоохранителей, офицеры произвели не менее 14 выстрелов. Семья погибшего утверждает, что мужчина страдал психическим расстройством.

В свою очередь, общественность возмутило, что полиция не воспользовалась другим видом оружия для усмирения Уоллеса, которое не привело бы к летальному исходу.

С конца мая в Соединенных Штатах проходят массовые митинги против расизма под лозунгом Black Lives Matter, которые периодически перерастают в погромы и столкновения с полицией. Поводом для демонстраций стал ряд смертей афроамериканцев в результате жестких действий правоохранителей.

При этом в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих американцев.