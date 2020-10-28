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Charlie Hebdo выпустил обложку с карикатурой на Эрдогана

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Французский журнал Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, изобразив президента в нижнем белье. В Анкаре публикацию назвали отвратительной и антимусульманской.

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Отношения Турции и Франции еще больше обострились на фоне резкой полемики о вопросах религии

27 октября в Twitter Charlie Hebdo появилась карикатура, на которой изображен, как утверждается президент Турции, в нижнем белье и с банкой напитка в руках, поднимающий подол платья женщины.

Подпись к карикатуре гласит: «Эрдоган в личной жизни очень игрив».

В Анкаре изображение сочли последствием «антимусульманской программы» президента Франции Эммануэля Макрона.

«Мы осуждаем отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть», — написал глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в Twitter.

По его словам, Турция не намерена реагировать на подобные «расистские и исламофобские» подстрекательства. При этом Алтун призвал «здравомыслящих европейских друзей» дать отпор дискриминации и нападкам на культуру.

Отношение Парижа и Анкары обострились после того, как в пригороде французской столицы 16 октября экстремист обезглавил учителя, который якобы показывал на лекциях карикатуры на пророка Мухаммеда.

Макрон резко осудил произошедшее, заявив, что в стране не откажутся от свободы слова и публикации карикатур. При этом президент призвал освободить ислам в стране от иностранного влияния, построив «просвещенный ислам».

«Ислам, который бы жил в мире с республикой, уважал бы принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгоряченные умы», — заявил Макрон.

В ответ Эрдоган направил французского лидера к врачу «лечить психику» и призвал к бойкоту французских товаров. Париж в свою очередь отозвал посла из Анкары.

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