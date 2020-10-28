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Переболевшие коронавирусом рассказали о нетипичных симптомах инфекции

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Психолог Сергей Ланг, который переболел коронавирусом, в беседе с радио Sputnik в среду, 28 октября, рассказал о нетипичных симптомах заболевания.

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Так, болезнь может сопровождаться не только высокой температурой и потерей обоняния, но и ощущением паники и бессонницей.

«Температура была, как качели, то есть утром 37 градусов, через три часа 36 градусов, а еще через три часа опять 37,5. Получается очень изматывающая болезнь. И еще были бессонные ночи. Всё время какое-то ощущение паники. Ночью тебя ломает и выкручивает. Такие симптомы были у моей жены», — рассказал Ланг.

Психолог отметил, что коронавирусом переболела вся его семья еще несколько месяцев назад, последствия болезни по-прежнему дают о себе знать.

«Постоянно мучает головная боль. У жены изменились вкусовые ощущения. Она теперь не может мясо есть. У нее ощущение, что оно пахнет тухлятиной. Сейчас есть форумы тех, кто переболел коронавирусом, там этот симптом описан, но он достаточно редкий. У редких переболевших возникает искажение запахов», — сказал он.

27 октября сообщалось, что более 80% госпитализированных пациентов одной из испанских больниц страдали от нехватки витамина D в организме. Специалисты установили, что его нехватка может усугубить симптомы коронавируса.

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