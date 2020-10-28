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Эксперт назвал способ удалить сообщение в WhatsApp через сутки

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В мессенджере WhatsApp удалить сообщение можно только в течение 68 минут, однако есть способ, который позволит стереть запись даже по истечении этого времени, рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

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Он пояснил, что для этого нужно установить на своем гаджете авиарежим, чтобы он не мог принимать новые сообщения.

«Затем следует поставить дату и время, которое наиболее близки ко времени, когда было отправлено сообщение (разница должна быть не более установленных 68 минут). После этого можно удалить сообщение в мессенджере и вернуть настройки и актуальную дату», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Мясоедов также подчеркнул, что прочитать удаленное в WhatsApp сообщение можно двумя способами. Либо с помощью сторонних приложений, однако при этом есть риск, что злоумышленники получат доступ ко всем перепискам. Либо воспользовавшись функцией синхронизации, доступной только для владельцев системы Android.

«Если ваш телефон производит резервное копирование и не успел сохранить новую переписку, то может показать удаленные сообщения. Действовать нужно осторожно, так как на устройстве появятся и те тексты, что вы удалили сами», — предостерег эксперт.

По его словам, этот вариант подходит только в случае, если пользователь удалил сообщение у всех, а не только у себя. В противном случае останется только способ со сторонними программами.

Накануне Павел Мясоедов назвал главные признаки прослушки смартфона. По его словам, свидетельствовать об этом может даже быстрая разрядка аккумулятора.

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