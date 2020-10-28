Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Займы по водительским правам могут узаконить в 2021 году
Мир
Турция назвала антимусульманской публикацию карикатур на Эрдогана
Мир
В Армении заявили об изменении характера боевых действий в Карабахе
Экономика
В Минсельхозе обсудят продление сельской ипотеки до 2030 года
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
Сюжет:

Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакеры совершили атаку на сайт предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщил представитель штаба кампании Тим Мертоу.

«Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был выведен из строя, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Взломщики не получили доступа к конфиденциальным данным, потому что они не хранятся на сайте», — сообщил он в Twitter 27 октября.

На данный момент работа сайта восстановлена, добавил Мертоу.

22 октября сообщалось, что голландский хакер Виктор Геверс получил доступ к учетной записи Дональда Трампа в сервисе микроблогов Twitter.

Геверс получил возможность прочитать личные сообщения американского президента, оставлять записи от его лица и менять данные учетной записи. В качестве доказательства хакер предоставил СМИ скриншоты экрана.

В июле хакеры взломали twitter-аккаунт бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который стал кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020