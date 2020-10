Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа

Хакеры совершили атаку на сайт предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, сообщил представитель штаба кампании Тим Мертоу.

«Ранее этим вечером сайт кампании Трампа был выведен из строя, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Взломщики не получили доступа к конфиденциальным данным, потому что они не хранятся на сайте», — сообщил он в Twitter 27 октября.

На данный момент работа сайта восстановлена, добавил Мертоу.

Earlier this evening, the Trump campaign website was defaced and we are working with law enforcement authorities to investigate the source of the attack. There was no exposure to sensitive data because none of it is actually stored on the site. The website has been restored.