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Ученый рассказал о потенциальной внеземной жизни в Солнечной системе

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Примитивные следы нынешней или прежней жизни могут быть обнаружены в атмосфере Венеры, ледниках Марса или подледных океанах спутников газовых гигантов, рассказал 28 октября директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

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По словам эксперта, для развития такой жизни достаточно стабильного места с подходящей температурой, водой, а также тепловым или химическим источником энергии.

«Современная астрономия говорит о том, что таких мест в Солнечной системе довольно много. Это могут быть подледные океаны на спутниках планет-гигантов, венерианские облака, ледники Марса», — цитирует ученого «РИА Новости».

Петрукович подчеркнул, что надо пытаться искать жизнь на других планетах. По его словам, обнаружение любого, даже самого примитивного биологического объекта внеземного происхождения, полностью изменит взгляды человечества и расширит границы в генетике и биохимии.

«Это одна из тех задач, которая оправдает почти любые вложения», — отметил эксперт.

3 октября стало известно, что Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере после того, как ученые из США и Великобритании обнаружили в атмосфере Венеры следы фосфина. Наличие этого вещества может указывать на существование жизни на планете.

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